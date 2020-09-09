На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС

Обстрілів з боку супротивника не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи ОС пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.