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На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС

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На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС
Обстрілів з боку супротивника не зафіксовано, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку цієї доби, 9 вересня, у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається стабільною. По всій лінії фронту спостерігалася тиша. Серед українських захисників немає військових втрат і поранень", - сказано в повідомленні.

У штабі зазначили, що підрозділи ОС пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС 01

На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС 02На Донбасі тиша, обстрілів, втрат і поранень немає, - штаб ООС 03

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Топ коментарі

  • Li Quan
    Естественно: ждём родимых «повстанцев» с инспекцией на наши позиции. Инициатива самого зеленского...
  • Envoy
    Пользуясь случаем , обезьяны укрепляют позиции на нашей земле . Перемирие ?
  • ingrid
    Здобули.......😡
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