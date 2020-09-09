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Одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава" затримано в Києві, - СБУ. ФОТО

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Одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава" затримано в Києві, - СБУ. ФОТО
У Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем з однієї з пострадянських країн і входить у керівну ланку терористів "ІД". Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

Одного з керівників терористичної організації Ісламська держава затримано в Києві, - СБУ 01

У 2018 році терорист за фальшивими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, в яке входили вихідці з країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, за цей час він продовжував здійснювати координацію організацій "ІД" за кордоном.

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Зараз терорист перебуває під арештом на строк 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

Одного з керівників терористичної організації Ісламська держава затримано в Києві, - СБУ 02

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця й учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Блть. Уявив - 1942 рік, Райх домовився з бойовиками "РККА" (або НКВД) проінспектувати позиції Вермахта біля Сталінграда. Про це повідомляє "Фолькішер Беобахтер"
    ...
    Nein, щось nicht Tanzen Auf (не витанцьовується) таке уявити
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Только этой братвы нам ещё не хватало для полного счастья. Вопросами, как они легализуются, надо заниматься серьёзно
  • Юрій Ан
    У нас, вообще, существует пограничная служба во главе с аваковым?
    Почему все дерьмо сюда спокойно стекается?
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