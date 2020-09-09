Одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава" затримано в Києві, - СБУ. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем з однієї з пострадянських країн і входить у керівну ланку терористів "ІД". Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.
У 2018 році терорист за фальшивими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, в яке входили вихідці з країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, за цей час він продовжував здійснювати координацію організацій "ІД" за кордоном.
Зараз терорист перебуває під арештом на строк 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.
СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця й учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.