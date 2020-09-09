Одного з керівників терористичної організації "Ісламська держава" затримано в Києві, - СБУ. ФОТО

У Києві Служба безпеки України затримала одного з керівників міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який перебуває у розшуку по лінії Інтерполу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За отриманими українською спецслужбою даними, злочинець є вихідцем з однієї з пострадянських країн і входить у керівну ланку терористів "ІД". Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського радикального ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів.

У 2018 році терорист за фальшивими документами незаконно прибув в Україну. На Київщині він створив злочинне угруповання, в яке входили вихідці з країн Центральної Азії. За оперативною інформацією, за цей час він продовжував здійснювати координацію організацій "ІД" за кордоном.

Дивіться також: СБУ затримала в Житомирі учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава". ФОТО

Зараз терорист перебуває під арештом на строк 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки.

СБУ також перевіряє можливу причетність міжнародного злочинця й учасників злочинного угруповання до підготовки терористичних актів на території України.