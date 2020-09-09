Сербія під тиском ЄС передумала брати участь у військових навчаннях у Білорусі
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Глава Міноборони Сербії Александар Вулін заявив, що Сербія "перебуває під жахливим і незаслуженим тиском з боку Європейського Союзу".
"Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань із Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику, а також на наших людей в Косово, Метохії і Республіці Сербській", - сказав міністр.
Він підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною.
"У найближчий період ми не будемо брати участі в жодних навчаннях чи військових діях з НАТО, ОДКБ, Росією, США, Китаєм, Європейським союзом, Сходом чи Заходом", - заявив Вулін.
Нагадуємо, 8 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення тактичних навчань "Слов'янське братство" спільно з російськими та сербськими військами.