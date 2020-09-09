Кабмін планує продовжити мораторій на перевірки бізнесу після скасування карантину

Уряд планує продовжити мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) перевірки бізнесу на 6 місяців від дня скасування обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням COVID-19.

Це передбачає План пріоритетних дій уряду на 2020 рік, ухвалений 9 вересня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з документом, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має розробити та подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

Зазначається, що мораторій на первірки буде продовжено для всіх, крім суб'єктів господарювання із високим ступенем ризику, а також підприємців сфери саніторно-епідемічного благополуччя населення та сфери техногенної і пожежної бепезки.

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Крім того, планується запровадити дворічний мораторій на проведення перевірок фізичних осіб підприємців (крім тих, які здійснюють високорентабельні види діяльності із істотними ризиками ухилення від оподаткування) стосовно використання ними РРО. Водночас буде запроваджене пом'якшення відповідальності зазначених суб'єктів за порушення встановленого порядку подання звітності щодо застосування РРО.

Нагадуємо, Кабінет Міністрів 9 вересня схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, в документі міститься 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування щодо важливості цих дій та напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання та очікувані результати.

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