В Апараті РНБО немає жодної інформації щодо операції з "вагнерівцями", - Данілов

Апарат Ради національної безпеки й оборони не має інформації або документів щодо проведення спецоперації із затримання найманців ПВК Вагнера.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодної інформації, жодних документів стосовно операції "Вагнер" в Апараті Ради нацбезпеки і оборони немає і не було. Тому що відбувалося, як відбувалося - це можуть знати тільки ті люди, які до цього мають безпосереднє відношення, якщо це було", - сказав він.

Секретар РНБО підкреслив, що кожен керівник відповідає за роботу свого відомства та нагадав, що апарат РНБО є координуючим органом і безпосередньо не займається такими операціями.

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