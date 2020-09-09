За останній час 15 громадян Білорусі попросили притулку в Україні, - ДПСУ
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, під час прикордонного контролю прибулі одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски у своїй країні.
"За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено надуману кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом", - наголошується в повідомленні.
Прикордонники пояснили іноземцям порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформили в'їзд в Україну. Також ДПСУ повідомила підрозділ міграційної служби.
"За останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по отримання захисту звернулося 15 громадян Білорусі", - повідомляють прикордонники.
Нагадаємо, наприкінці серпня Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді ж заявив, що громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом при в'їзді в Україну, попри закриття кордонів.