За останній час 15 громадян Білорусі попросили притулку в Україні, - ДПСУ

Двоє дорослих разом з дітьми 9 вересня прибули в один із пунктів пропуску на українсько-білоруській ділянці кордону в межах Чернігівської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держприкордонслужби, під час прикордонного контролю прибулі одразу звернулися до військовослужбовців Державної прикордонної служби України зазначивши, що вони потребують додаткового захисту через утиски у своїй країні.

"За словами чоловіка, вже деякий час вони відчували тиск з боку білоруських правоохоронних органів. Однак із країни вирішили виїхати, оскільки нещодавно проти нього нібито було заведено надуману кримінальну справу, пов'язану з хабарництвом", - наголошується в повідомленні.

Прикордонники пояснили іноземцям порядок звернення по захист відповідно до українського законодавства та оформили в'їзд в Україну. Також ДПСУ повідомила підрозділ міграційної служби.

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"За останній час у пунктах пропуску на державному кордоні України по отримання захисту звернулося 15 громадян Білорусі", - повідомляють прикордонники.

Нагадаємо, наприкінці серпня Кабмін закрив кордони на в'їзд іноземцям до 28 вересня, проте деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді ж заявив, що громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом при в'їзді в Україну, попри закриття кордонів.