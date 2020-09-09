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На Івано-Франківщині чиновника ДСНС затримали під час одержання 400 дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

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9 вересня правоохоронці затримали на хабарі керівника міськвідділу управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Івано-Франківщині чиновника ДСНС затримали під час одержання 400 дол. хабаря, - Нацполіція 01

Чиновник ДСНС вимагав від місцевого підприємця 400 доларів хабаря за реєстрацію декларації відповідності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та за непроведення планових перевірок у 2021 році.

На Івано-Франківщині чиновника ДСНС затримали під час одержання 400 дол. хабаря, - Нацполіція 02

На Івано-Франківщині чиновника ДСНС затримали під час одержання 400 дол. хабаря, - Нацполіція 03

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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