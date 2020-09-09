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Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо

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Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо
Не можна домовлятися з терористами, реагувати на їхні заяви і виконувати вимоги.

Таку точку зору висловив у Facebook український військовослужбовець Анатолій Штефан (Штірліц), передає Цензор.НЕТ.

"Особиста точка зору. Була, є і буде! Йти на домовленості з терористами і виконувати їхні вимоги, реагувати на їхні заяви, фото, відео та інші дії стосовно України та її Збройних Сил вважаю недопустимим. За мир обома руками, але не шляхом капітуляції або на умовах російського агресора. Крапка. Честь маю", - написав він.

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Офіцер ЗСУ Штефан про спільне інспектування біля Шумів: Йти на домовленості з терористами неприпустимо 01

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в пресцентрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Помните как малороссы говорили, если Клоун их не устроит, они его снесут. Теперь оккупанты, террористы и бандиты с разрешения Зеленского будут инспектировать ВСУ. И никто никого не сносит. Это значит, что 73% нахер не нужна эта Украина, им бы побыстрее в родную говень вернуться.
  • Ан Мур
    для них ворог - не касапи, а Порошенко та ЄС
  • Стрелок
    бл дебилы конченые! вы будете отличать ротацию на свои позиции через кпп сепаров и присутствие сепаров на наших позициях, ублюдки? для тебя тупого полторак все обьяснил по твоей же ссылке. небыло другой возможности попасть в ДАП. НЕБЫЛО!!!!!!!! это было вынужденно и очень недолго. что тут заставляет зеленых уродов приводить сепаров на наши позиции? тоже крайняя необходимость?

    суки вам разослали методички. каждый второй зеленый дегенерат эту ссылку пихает. а до сути вы не дошли. вам не довели что и как тогда было. уроды. твари. ублюдки
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