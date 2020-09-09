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У Чехії через збільшення кількості випадків COVID-19 ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях

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У Чехії через збільшення кількості випадків COVID-19 ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях
Через зростання кількості нових захворювань на COVID-19 в Чехії з 10 вересня починає діяти обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях.

Про це заявив у середу прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство охорони здоров’я сьогодні прийняло рішення про обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях, і вже – від завтра", - заявив Бабіш.

Чеський прем’єр зазначив, що наразі органи охорони здоров’я активно моніторять ситуацію щодо нових захворювань на COVID-19 в Чехії та готові реагувати належним чином. При цьому, важливим у цьому реагуванні є баланс між захистом здоров’я громадян та забезпеченням економічного розвитку країни.

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Бабіш нагадав, що з 1 вересня в Чехії вже почали діяти нові жорсткіші заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусної інфекції.

За минулу добу у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164.

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Цілий день походити в масці,здоров'я точно не буде.
  • PREDATOR PREDATOR
    https://censor.net/ru/user/472336 Маски неефективні.А ще щось це що? Ну хіба що повністю закрити країну.
  • PREDATOR PREDATOR
    А Швецію вважають ефективною в боротьбі з коронавірусом.Була така новина,правда не на цензорі.
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