У Чехії через збільшення кількості випадків COVID-19 ввели обов'язкове носіння масок у приміщеннях

Через зростання кількості нових захворювань на COVID-19 в Чехії з 10 вересня починає діяти обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях.

Про це заявив у середу прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністерство охорони здоров’я сьогодні прийняло рішення про обов’язкове носіння масок у закритих приміщеннях, і вже – від завтра", - заявив Бабіш.

Чеський прем’єр зазначив, що наразі органи охорони здоров’я активно моніторять ситуацію щодо нових захворювань на COVID-19 в Чехії та готові реагувати належним чином. При цьому, важливим у цьому реагуванні є баланс між захистом здоров’я громадян та забезпеченням економічного розвитку країни.

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Бабіш нагадав, що з 1 вересня в Чехії вже почали діяти нові жорсткіші заходи, спрямовані на стримування поширення коронавірусної інфекції.

За минулу добу у Чехії зафіксовано найбільшу від початку пандемії коронавірусу кількість нових інфікувань - 1164.