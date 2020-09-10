Акція протесту відбудеться 10 вересня біля резиденції Зеленського в Конча-Заспі
Відповідне захід опубліковано в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Спільна з окупантами інспекція позицій ЗСУ- злочин проти держави і здача національних інтересів. Це після свідомого зриву операції щодо "вагнерівців", після "перемир'я" зі смертями бійців і перед зустріччю радників країн нормандської четвірки за участі Єрмака. Все це кроки на знищення нашої Незалежності. Капітуляцію треба зупинити тут і зараз", - впевнені організатори і запрошують взяти участь в акції всіх охочих.
Збір заплановано на 10 вересня о 19:00 біля ТЦ "Магелан" у метро "Теремки".
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.