"Слуга народу" Чернєв: Рішення про інспектування ворогом позицій 503-го батальйону в Шумах - антиукраїнське

Нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв прокоментував "ганебне рішення ТКГ щодо спільного патрулювання в Шумах".

Як пише він у Facebook, є очевидне: політика, дипломатія і бажання показати всьому світу, що "немає нашої провини", "але є ще таке поняття, як честь", передає Цензор.НЕТ.

"Можна багато на що закривати очі, але не на ганьбу для наших воїнів. Тим більше руками українських представників. І жодні пояснення тут зайві.

Якщо в угоду політичній доцільності занадто часто наступати на свою честь, то скоро її не залишиться.

Можна лише уявити, як будуть почувати себе бійці 503 батальйону морської піхоти ЗСУ, коли по їхніх позиціях будуть прогулюватись бойовики. І це при тому, що інспектування буде одностороннім, як звіт перед ворогом.

Вважаю таке рішення антиукраїнським. І закликаю патріотів з нашої та інших фракцій, нарешті, об'єднатися, щоб спільними зусиллями контролювати весь хід переговорів в рамках ТКГ та не допускати подібних ситуацій в подальшому", - підкреслив Чернєв.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.

Пізніше Офіс Президента уточнив, що інспектування ОБСЄ в районі населеного пункту Шуми Донецької області в присутності представників найманців РФ має на меті спростування фейків і недопущення нових провокацій зі зриву реального режиму припинення вогню на Донбасі.

За словами голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука, інспектування відбудеться 10 вересня о 14:00. До групи увійшли представники від ОРДО, українська сторона, СЦКК і представник або співробітник ОБСЄ - представник-координатор від ОБСЄ пані Хайді Грау.