США відкликають візи у понад тисячі китайських студентів і аспірантів, - Держдеп США

Американський держдепартамент оголосив, що США відкликають візи у понад 1 тис. китайських студентів і аспірантів, чиє перебування на території Сполучених Штатів становить загрозу національній безпеці США.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили пресслужба Держдепу.

"Станом на 8 вересня 2020 року держдепартамент анулював понад 1000 віз громадян КНР, які були визнані такими, що підпадають під президентську прокламацію 10043, і тому не мають права на отримання візи", - сказано в повідомленні.

Президент Дональд Трамп 29 травня оголосив про візові обмеження для громадян КНР у відповідь на прийняття в Китаї закону про нацбезпеку Гонконгу.

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Виконувач обов'язків глави міністерства внутрішньої безпеки США Чад Вольф заявив, що Вашингтон блокує візи для деяких китайських студентів і аспірантів, щоб "запобігти крадіжці і іншому привласненню результатів чутливих досліджень".

Китайська газета "Хуаньцю шибао" (виходить також англійською під назвою Global Times) нагадала, що ще наприкінці травня - початку червня американська сторона ввела обмеження на перебування в США деяких китайських студентів.

У відповідь міністерство освіти Китаю тоді відповіло, що китайська сторона рішуче виступає проти таких дій американської влади.

Китай закликав американську сторону "прислухатися до розуму, поважати громадську думку і робити більше для того, щоб сприяти взаємному обміну і взаєморозумінню між китайськими і американськими народами".

"Ми будемо продовжувати підтримувати китайсько-американські студентські обміни і вітати студентів з різних країн, включаючи США, охочих приїхати в Китай на навчання", - підкреслювало відомство.