У ВООЗ застерігають країни від спроб "зрізати шлях" у розробці вакцин проти COVID-19

Країни під час розробки вакцини від коронавірусу COVID-19 повинні ставити на перше місце безпеку їх застосування, а не намагатися знехтувати правилами клінічних випробувань для прискорення процесу розробки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу у ВООЗ.

За словами головного наукового співробітника організації Сум’ї Свамінатан, неприпустимо "зрізати шлях" при створенні вакцин. Вона зазначила, що "перш за все" важлива безпека.

"Процес повинен проходити за правилами гри. Ліки та вакцини, перш за все, повинні бути перевірені на безпеку, перш ніж починати давати їх людям", - зазначила Свамінатан.

Її слова пролунали на тлі повідомлення про те, що компанія AstraZeneca припиняє клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".

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Раніше у ВООЗ заявляли, що при прискореної розробки вакцини варто дотримуватися низки вимог, "гарантують, що будь-яка вакцина, яку вироблятимуть, стане водночас ефективною і безпечною".