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У ВООЗ застерігають країни від спроб "зрізати шлях" у розробці вакцин проти COVID-19

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У ВООЗ застерігають країни від спроб "зрізати шлях" у розробці вакцин проти COVID-19
Країни під час розробки вакцини від коронавірусу COVID-19 повинні ставити на перше місце безпеку їх застосування, а не намагатися знехтувати правилами клінічних випробувань для прискорення процесу розробки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявили в середу у ВООЗ.

За словами головного наукового співробітника організації Сум’ї Свамінатан, неприпустимо "зрізати шлях" при створенні вакцин. Вона зазначила, що "перш за все" важлива безпека.

"Процес повинен проходити за правилами гри. Ліки та вакцини, перш за все, повинні бути перевірені на безпеку, перш ніж починати давати їх людям", - зазначила Свамінатан.

Її слова пролунали на тлі повідомлення про те, що компанія AstraZeneca припиняє клінічні випробування вакцини проти COVID-19 для розслідування "потенційно незрозумілої хвороби".

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Раніше у ВООЗ заявляли, що при прискореної розробки вакцини варто дотримуватися низки вимог, "гарантують, що будь-яка вакцина, яку вироблятимуть, стане водночас ефективною і безпечною".

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    амеры сказали шо рашкинскую стекломой "вакцину" даже на обезьянах не будут испытывать. т.е. обезьяны им дороже чем рашкинцы, на которых Пусин испытывает помои.))) и да, это правда.
  • Антип61
    Якшо той, хто зробить вакцину другим, зробить більш безпечну або більш ефективну вакцину, то той перший може навіть не повернути витрачені кошти. Отака фігня, малята.
  • Vyacheslav Nesterov
    Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.
    Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.
    "Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь - чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.
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