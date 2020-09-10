У ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та ініціювали створення слідчого органу щодо правопорушень в РБ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вечерний Бобруйск", Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини в середу схвалив заяву щодо ситуації з правами людини в Білорусі, в якій заявив про невизнання результатів президентських виборів 9 серпня.
У заяві комітет ПАРЄ заявив про численні повідомлення про масові і серйозні порушення прав людини в Білорусі. Через повідомлення про порушення права на вільні і чесні вибори комітет відмовився визнати результати президентських виборів.
Комітет вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини в контексті недавніх президентських виборів і подій після них повинні бути притягнуті до відповідальності.
Для того, щоб послати чіткий сигнал усім членам білоруських сил безпеки про те, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами "терміново створює міжнародний слідчий орган для збору інформації та надання доказів злочинів в галузі прав людини в Білорусі", - йдеться в заяві.