США зроблять усе можливе, щоб винні в ситуації з Навальним були притягнуті до відповідальності, - Помпео

Сполучені Штати та їхні європейські союзники будуть домагатися притягнення до відповідальності винних в інциденті з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Євросоюз, багато європейських країн, Сполучені Штати - всі ясно дали зрозуміти росіянам: ми очікуємо, що вони притягнуть до відповідальності тих, хто винен у цьому. Ми зробимо все можливе, щоб дійти висновку про те, хто ще несе відповідальність", - сказав дипломат на шоу журналіста Бена Шапіро.

Помпео заявив, що в світі "визнають, що є істотний шанс, що це йшло від вищих російських чиновників, я думаю, що це погано для російського народу і для Росії".

Водночас держсекретар сказав, що не готовий відповісти на питання про те, яких заходів мають намір вжити США в ситуації, що склалася.

"Я не хочу випереджати президента в питанні про те, що вирішить уряд США з цього питання. Ми повинні все це розглянути, оцінити і бути впевненими в тому, що робимо свою частину роботи зі зниження ризиків повторення подібного в майбутньому", - заявив він.

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Навальному стало погано 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.

2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.

7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.