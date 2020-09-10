Із прозахідних політиків на керівних посадах залишився тільки Аваков, - Богдан

Останні кілька місяців влада займається питанням відправки у відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, стверджує колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан.

Про це він заявив в ефірі програми Дмитра Гордона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН" .

На питання, чи правда, що відставка Кабміну задумана з метою звільнити міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Богдан відповів, що не знає.

"Я не знаю, правда чи неправда. Запитайте в Авакова. Але я точно знаю, що останні три місяці вони активно займаються цим питанням. Тобто вже була спроба зняти Авакова безпосередньо у Верховній Раді, збирали вони там голоси. У них не вийшло. вони зрозуміли, що не зберуть. І зараз мусується тема Кабінету Міністрів", - сказав він.

Також дивіться: Разумков про ймовірність відставки Кабміну перед місцевими виборами: У нашій державі багато що може статися. ВIДЕО

За словами Богдана, з уряду звільняють людей з прозахідною позицією на розвиток країни.

"Аваков - це контроль вулиці. Просто подивися, кого звільняють. Це люди з прозахідними поглядами на розвиток країни. Останній, хто самостійно і чітко фіксує свою позицію, - Аваков. І Аваков - ключове", - сказав колишній глава ОПУ.

Аваков очолює МВС з 2014 року. Він входив до Кабінету Міністрів Арсенія Яценюка, Володимира Гройсмана, Олексія Гончарука та Дениса Шмигаль. У жовтні 2019 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що в новому уряді у Авакова є випробувальний термін. У травні 2020 року Зеленський назвав Авакова "потужним міністром" і заявив, що той повинен довести до кінця розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.