"Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою"
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Богдан повідомив, що був "змушений" перейти українсько-румунський кордон "в зв'язку з фізичною загрозою" після свого інтерв'ю.
"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер стежте тут", - написав він.
Ніяких підтверджень щодо перетину кордону, або іншої пов'язаної з цим інформації екскерівник Офісу Президента не навів.
Зазначимо, що Богдан вперше за довгий час опублікував в соцмережі пост. Схоже, що таким чином він натякнув на кінцівку роману "Золоте теля", коли Остап Бендер перетинав кордон з Румунією.
Разом з тим, частина користувачів соцмережі прийняла пост Богдана за жарт, частина - підтримали його "рішення", а деякі згадали в цьому контексті "слугу народу" Олександра Дубінського.
Крім того, Богдан в пості прорекламував свій Telegram-канал. В якому поки є тільки одне фото: Богдан на пляжі.
Фото: Telegram "Тесла Богдана"
Раніше колишньому главі Офісу президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.