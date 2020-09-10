"Змушений перейти кордон", - Богдан заявив, що виїхав з України після інтерв'ю Гордону "в зв'язку з фізичною загрозою"

Колишній глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що залишив територію України після того, як дав інтерв'ю одному з українських ЗМІ, де, зокрема, йшлося про діяльність президента Володимира Зеленського.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Богдан повідомив, що був "змушений" перейти українсько-румунський кордон "в зв'язку з фізичною загрозою" після свого інтерв'ю.

"У зв'язку з фізичною загрозою після першого інтерв'ю Гордону змушений перейти україно-румунський кордон, а за всіма моїми пригодами тепер стежте тут", - написав він.

Ніяких підтверджень щодо перетину кордону, або іншої пов'язаної з цим інформації екскерівник Офісу Президента не навів.

Зазначимо, що Богдан вперше за довгий час опублікував в соцмережі пост. Схоже, що таким чином він натякнув на кінцівку роману "Золоте теля", коли Остап Бендер перетинав кордон з Румунією.

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Разом з тим, частина користувачів соцмережі прийняла пост Богдана за жарт, частина - підтримали його "рішення", а деякі згадали в цьому контексті "слугу народу" Олександра Дубінського.













Крім того, Богдан в пості прорекламував свій Telegram-канал. В якому поки є тільки одне фото: Богдан на пляжі.

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Фото: Telegram "Тесла Богдана"

Раніше колишньому главі Офісу президента України Андрію Богдану підпалили автомобіль Tesla. Пізніше Богдан опублікував відео підпалу.