Новини

В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб

11 75911
В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб
В Україні станом на ранок четверга, 10 вересня, зафіксовано 2 582 нові випадки зараження. При цьому 44 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 9 вересня повідомлялося про 2 551 новий випадок, 8 вересня - про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 145 612 осіб, померли з початку пандемії 3 023 осіб (за добу 44), видужали - 65 877 (за добу 1 174). Зараз в Україні COVID-19 хворіє 76 712 осіб, що на 1 364 більше, ніж днем ​​раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні на 16,44% перевищує кількість видужалих.

Читайте: У ВООЗ застерігають країни від спроб "зрізати шлях" у розробці вакцин проти COVID-19

В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб 01
В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб 02
В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб 03
В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб 04
В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб 05
В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб 06

Автор: Леся Карпенко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vyacheslav Nesterov
    учитывая то количество скрытых, бессимптомных и ожидающих результат по 12-14 дней разносчиков - будете ездить в общественном транспорте без маски - и он будет не только нашим но и Вашим
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не бздіть. У нас вже є ліки від коронавірусу. Як тільки захворів, то йдеш на любу асфальтобетонну дорогу і береш кусочок асфальту, прикладаєш до мізків (це ліки для забілів), бо там весь бюджет на боротьбу з ковід. А якщо не домомагає, то беріть асфальт і смокчіть замість цукеруів. Має допомогти. Відосіки і Голобородько допомогли?
  • Vi Wa
    Какие красивые циферки и стрелочки, такие разные, цветные, ровненькие )))
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини