В Україні за добу 2 582 нові випадки COVID-19. Загалом з початку епідемії захворіли 145 612 осіб

В Україні станом на ранок четверга, 10 вересня, зафіксовано 2 582 нові випадки зараження. При цьому 44 раніше хворих померли.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 9 вересня повідомлялося про 2 551 новий випадок, 8 вересня - про 2 411 нових випадків, 7 вересня - про 2 174 нові випадки, 6 вересня - про 2 107 нових випадків, 5 вересня - про рекордні 2 836 випадків захворювання, 4 вересня - про 2 723 нові випадки, 3 вересня - про 2 430 нових випадків, 2 вересня - про 2 495 нових випадків, 1 вересня - про 2 088 нових випадків.

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 145 612 осіб, померли з початку пандемії 3 023 осіб (за добу 44), видужали - 65 877 (за добу 1 174). Зараз в Україні COVID-19 хворіє 76 712 осіб, що на 1 364 більше, ніж днем ​​раніше. Таким чином кількість активних хворих в Україні на 16,44% перевищує кількість видужалих.

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