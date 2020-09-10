Потрапити до Зеленського можна тільки з радісними новинами. Тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп, - Богдан

Президент України Володимир Зеленський дуже чутливий до критики і занурений у теплу інформаційну ванну, яка "перетворилася на бетонний склеп".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив колишній голова Офісу Президента України Андрій Богдан.

"Кажуть, наприклад, що президент не розуміє, що відбувається навколо нього і в державі. Що тепла ванна перетворилася на якийсь бетонний склеп", - заявив Богдан.

Він також додав, що Зеленський дуже гостро реагує на критику в соціальних мережах, хоча все життя критикував інших політиків.

"О другій годині може прийти... Приходила есемеска: "Хто це такий?" А там взагалі якийсь бот - 20 лайків - щось про нього погане написав. Він дуже чутливий до цього. Що мене теж дивує. Він усе життя критикував інших політиків. Сатира - це теж форма критики", - сказав Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все було так, як написав Бутусов, навіть гірше, - Богдан про спецоперацію щодо "вагнерівців"

Також Богдан переконаний, що не можна так реагувати на критику, оскільки це ознака слабкості.

"Ти критикував тих - ти повинен розуміти, що тебе теж будуть критикувати. Не можна так реагувати: ти показуєш свою слабкість. Є думка (і я з нею абсолютно згоден): Володимир Олександрович узагалі не розуміє, куди ми котимося. Взагалі. Нікому сказати. Мало того, якщо ти можеш потрапити до президента, то тільки з радісними новинами, зі щасливою посмішкою і задоволеним поглядом", - резюмував Богдан.

Богдан був призначений головою Адміністрації Президента (пізніше відомство було перейменовано в Офіс Президента) в травні 2019 року. У лютому 2020 року президент звільнив його з цієї посади.