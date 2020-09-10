Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Координаційної ради учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил і волонтерів при Київській обласній державній адміністрації, волонтер, колишній заступник командира 90-го батальйону 81-ї десантної бригади, підполковник Віталій Баранов, передає Цензор.НЕТ.
"Дорогі побратими!
Ми, учасники російсько-української війни, члени Всеукраїнської громадської організації " Об'єднані війною. 90-й батальйон" виступаємо проти домовленостей ТКГ щодо інспектування наших позицій ворогом. Ми вважаємо це державною зрадою, здачею інтересів України та загравання з ворогом.
Ми вимагаємо відмінити цю зрадницьку, принизливу домовленість, терміново відкликати з ТКГ осіб причетних до підписання цієї ганебної домовленості, давши відповідну оцінку діям кожного. Негайно передати до суду зрадників Кравчука та Фокіна. Попередити ворога що в разі спроби відкриття вогню в сторону наших захисників, буде дана така відповідь, яка змусить ворога ще довго сидіти в своїй днрівській норі не висовуючись і боячись пошевелитись та дивитись в нашу сторону, а тим паче висувати якісь вимоги.
Ми в свою чергу приєднуємось до проведення протестних заходів проти здачі інтересів України та заходах пов'язаних з підтримкою наших захисників.
Закликаємо ветеранську спільноту забути про внутрішні конфлікти, перед загрозою втрати незалежності та суверенітету. Наше єднання покаже українцям що ми стоїмо пліч о пліч на захисті нашої Батьківщини, а воїнам які зараз на передовій свою підтримку і готовність прийти на допомогу. Нехай ворог знає що в Україні є сила здатна дати гідну відсіч усім хто спробує зазіхнути на її суверенітет.
Зустрічаємось 10 вересня в 19.00 біля ОП на Банковій.
Підтримуємо усі заходи на місцях в регіонах, щодо недовіри діям ТКГ. СЛАВА УКРАЇНІ!!!"- закликав Баранов.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.