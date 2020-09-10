Сьогодні увечері ветерани пікетуватимуть ОП на знак протесту проти домовленостей про інспектування ворогом позицій ООС

Домовленості ТКГ про інспектування українських позицій ворогом - це державна зрада. Таке рішення має бути скасовано. Осіб, причетних до підписання цієї домовленості, потрібно відкликати з ТКГ, а зрадників Кравчука і Фокіна передати до суду.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Координаційної ради учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил і волонтерів при Київській обласній державній адміністрації, волонтер, колишній заступник командира 90-го батальйону 81-ї десантної бригади, підполковник Віталій Баранов, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі побратими!

Ми, учасники російсько-української війни, члени Всеукраїнської громадської організації " Об'єднані війною. 90-й батальйон" виступаємо проти домовленостей ТКГ щодо інспектування наших позицій ворогом. Ми вважаємо це державною зрадою, здачею інтересів України та загравання з ворогом.

Ми вимагаємо відмінити цю зрадницьку, принизливу домовленість, терміново відкликати з ТКГ осіб причетних до підписання цієї ганебної домовленості, давши відповідну оцінку діям кожного. Негайно передати до суду зрадників Кравчука та Фокіна. Попередити ворога що в разі спроби відкриття вогню в сторону наших захисників, буде дана така відповідь, яка змусить ворога ще довго сидіти в своїй днрівській норі не висовуючись і боячись пошевелитись та дивитись в нашу сторону, а тим паче висувати якісь вимоги.

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Ми в свою чергу приєднуємось до проведення протестних заходів проти здачі інтересів України та заходах пов'язаних з підтримкою наших захисників.

Закликаємо ветеранську спільноту забути про внутрішні конфлікти, перед загрозою втрати незалежності та суверенітету. Наше єднання покаже українцям що ми стоїмо пліч о пліч на захисті нашої Батьківщини, а воїнам які зараз на передовій свою підтримку і готовність прийти на допомогу. Нехай ворог знає що в Україні є сила здатна дати гідну відсіч усім хто спробує зазіхнути на її суверенітет.

Зустрічаємось 10 вересня в 19.00 біля ОП на Банковій.

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Підтримуємо усі заходи на місцях в регіонах, щодо недовіри діям ТКГ. СЛАВА УКРАЇНІ!!!"- закликав Баранов.

Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ.