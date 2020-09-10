Рівень торгівлі підробленою тютюновою продукцією досяг максимуму за останні 6 років, - ЗМІ

2,6 мільярда сигарет в Україні поширюється на чорному ринку.

Про це свідчать дані проекту Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, який проводить Kantar Україна, повідомляють Українські новини.

За оцінками експертів Kantar, сума неотриманих податків до бюджету України в 2020 році - понад 4 мільйони гривень. Понад 2,6 мільярда сигарет поширюється саме на чорному ринку.

У 2020 році рівень нелегально ввезеної продукції (контрабанди) знизився до 4.2%, але рівень контрафакту продовжує істотно зростати. Протягом першої половини 2020 43% від усієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди яка прибуває з Білорусі, збільшилася до 17%. Це також є одним із рекордів за останні роки, - зазначила Ольга Чернюшок, аналітик Kantar Україна.

Нагадаємо, вчора уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль на ринку, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України, повідомило інформагенство Інтерфакс-Україна.