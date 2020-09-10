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Рівень торгівлі підробленою тютюновою продукцією досяг максимуму за останні 6 років, - ЗМІ

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Рівень торгівлі підробленою тютюновою продукцією досяг максимуму за останні 6 років, - ЗМІ
2,6 мільярда сигарет в Україні поширюється на чорному ринку.

Про це свідчать дані проекту Моніторингу нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні, який проводить Kantar Україна, повідомляють Українські новини.

За оцінками експертів Kantar, сума неотриманих податків до бюджету України в 2020 році - понад 4 мільйони гривень. Понад 2,6 мільярда сигарет поширюється саме на чорному ринку.

У 2020 році рівень нелегально ввезеної продукції (контрабанди) знизився до 4.2%, але рівень контрафакту продовжує істотно зростати. Протягом першої половини 2020 43% від усієї нелегально ввезеної продукції надійшло з невизначених країн, а частка контрафактних марок різко зросла до 23%.

Ще однією особливістю 2020 є те, що частка контрабанди яка прибуває з Білорусі, збільшилася до 17%. Це також є одним із рекордів за останні роки, - зазначила Ольга Чернюшок, аналітик Kantar Україна.

Нагадаємо, вчора уряд підтримав створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів, що дозволить державі підсилити контроль на ринку, підвищить прозорість і прогнозованість податкових надходжень, а також виконати міжнародні зобов'язання України, повідомило інформагенство Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі

  • Edgar Degas
    А вы ещё выше поднимите цены на официальную, копеечную по себестоимости, продукцию и продолжайте брать взятки с путинского тедиса,тогда совсем вас выдавят с рынка.
  • Порохобандерівець
    Хто там у нас контролює контрабанду? Єрмак, чи не так?
  • Резниченко Алексей
    Цены больше поднимайте)
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