Поки не будуть внесені всі правки до законопроєкту про екоконтроль, він не буде винесений у зал, - Шахов

Законопроєкт про екологічний контроль (№3091) не буде винесений на голосування, поки не будуть враховані всі поправки депутатів, озвучені на комітеті.

Про це заявив народний депутат, голова підкомітету екологічного комітету Верховної Ради Сергій Шахов за підсумками засідання комітету з екологічної політики.

"Усі правки, які сьогодні проговорювалися на комітеті, повністю повинні бути враховані й доопрацьовані. Не допрацюють - значить, не буде цей законопроект винесений у зал", - сказав Шахов.

За його словами, всі зареєстровані законопроєкти про екоконтроль, які розглядалися сьогодні на засіданні екологічного комітету ВР, несуть серйозні корупційні ризики, тому всі були відправлені на доопрацювання.

Раніше народний депутат України Сергій Магера заявив, що екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекції необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес.

У свою чергу президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявляла, що прийняття законопроєкту про державний екологічний контроль (№3091) та впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості.