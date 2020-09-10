Черновецький подав до Окружного адмінсуду Києва позов до Кабміну через статус російської мови

Колишній мер Києва Леонід Черновецький звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою "визнати протиправною бездіяльність" Кабінету Міністрів України.

Окружний адміністративний суд Києва 9 вересня повідомив, що отримав позов від колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з вимогою зобов'язати Кабінет Міністрів України внести до Верховної Ради законопроєкт про надання російській мові статусу державної, передає Цензор.НЕТ.



У тексті позову, зокрема, Черновецький вимагає "визнати протиправною бездіяльність" уряду через невнесення проєкту на розгляд парламенту.

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Суд вирішує питання про відкриття провадження у справі, повідомляється в релізі.

25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про забезпечення функціонування української мови як державної. 15 травня закон підписав президент. 16 липня він набув чинності. Закон передбачає, що українська - єдина державна мова в Україні. Цей статус передбачає обов'язковість використання української мови по всій країні в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя. Окремі положення закону будуть набувати чинності аж до 2024 року.

Черновецький був мером Києва з 2006 по 2012 рік.