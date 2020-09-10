Борислав Береза пояснив, чому Київ втрачає гроші на платних стоянках

Організувати в центрі Києва додаткові парковки без глобальних витрат для бюджету можливо, якщо мати для цього політичну волю. У чинної влади Києва її немає.

Про це політик і лідер "Екопартіі" Борислав Береза ​​написал на сторінці у Facebook.

"Для початку, можна просто прибрати незаконні МАФи та інші протиправно встановлені споруди, щоб звільнити місце. А потім треба пригадати, що місце де сьогодні знаходиться ТРЦ "Метроград" було розраховано саме під парковки. А ще в КМДА лежить проект будівництва чотирьох рівнів паркінгу під землею від Майдану до Європейської площі. Утім для таких рішень необхідна політична воля, а у команди Кличка вона відсутня. Адже замість впорядкувати стоянки у столиці на них просто заробляють. І йдеться тут не про міський бюджет", – заявив Борислав Береза.

Політик пояснив, що тривалий час існуючі в місті парковки віддавали в управління приватним операторам без проведення прозорого аукціону. Робило це КП "Київтранспарксервіс", яке тільки недавно, в серпні 2019 року, зобов'язали всі аукціони з передання паркомісць в оренду проводити виключно через електронну систему ProZorro. Це рішення окремі оператори навіть намагалися оскаржити, але суд залишив його без змін. Крім того, Борислав Береза ​​пригадав комунальному підприємству, яке займається організацією стоянок у місті, участь у рейдерстві, про що часто писали столичні ЗМІ.

"Стоянками у місті займається КП "Київтранспарксервіс". Співробітників цього комунального підприємства неодноразово звинувачували у співпраці з рейдерами: тими, хто захоплює прибудинкові території, де парковки мають бути безкоштовними, і робить там платні стоянки. І от вже за те, щоб припаркуватися біля власного будинку, треба заплатити. І цей "бізнес" в Києві вкрай популярний. Крім пригаданої співпраці з рейдерами, у "Київтранспарксервісі" роками практикують нецільове використання територій, які на папері значаться як парковки, а насправді – давно забудовані. Або по документах стоянка безкоштовна, а насправді давно передана оператору", – написав Береза.

Майбутній кандидат у мери Києва додав, що проблема з парковками, особливо в центральних районах, не вирішиться доти, поки не буде ліквідувана корупційна складова. Це потрібно для того, щоб місто стало заробляти на платних стоянках, а не тільки приватні оператори як зараз. Він також заявив про необхідність залучення приватних інвесторів до будівництва підземних паркінгів, щоб хаотичні парковки в центральних частинах столиці зникли як явище.

За даними з відкритих джерел, у 2019 році КП "Київтранспарксервіс" заробило на платних стоянках біля 86 млн грн, втім у столичний бюджет у підсумку дійшло менше половини - 35,7 млн ​​грн. Таку колосальну різницю на підприємстві пояснили високими зарплатами співробітників.