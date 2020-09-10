Саакашвілі обіцяє грузинським виборцям не вступати в конфронтацію з Росією: "Я вже не той Міша, яким був"

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в разі перемоги його партії "Єдиний національний рух" на парламентських виборах у жовтні і вступу на посаду прем'єр-міністра не має наміру вступати в конфронтацію з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нашим завданням не є конфронтація з Росією, наше завдання - правильне вирішення внутрішніх проблем і ми їх вирішимо, в тому числі в довгостроковій перспективі і проблему, пов'язану з нашими внутрішніми територіями. Зараз необхідно витягувати країну з болота, а не вступати з кимось в конфронтацію", - заявив Саакашвілі в ефірі грузинського опозиційного телеканалу "Формула ТБ".

Експрезидент Грузії підкреслив, що в останні роки він багато що переоцінив.

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"Я вже не той Міша, яким був. Це і добре, і погано. У якомусь сенсі це добре, тому що ті сім років, протягом яких я не був у Грузії стали достатніми для роздумів, переоцінки. Не хочу сказати, що ті роки були достатніми для накопичення мудрості, бо я ще не такий старий, але їх вистачило для правильної оцінки накопиченого досвіду", - сказав Саакашвілі.

Під час прямого включення з Дніпра він заявив і про те, що готовий очолити грузинський уряд терміном не більше двох років, а потім повернутися в Україну, де у нього є серйозна підтримка з боку українців.

"Мене дійсно не приваблюють ніякі посади та кабінети. Я вже увійшов в історію, але в Грузії треба багато чого змінювати, щоб країна не загинула. Я вважаю, що ми повинні передати владу в Грузії новому поколінню політиків і в цьому я бачу свою нову історичну місію, якщо для цього знадобляться позачергові парламентські вибори, то треба і це вирішити спільно", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявив про своє повернення в Грузію.

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У Мін'юсті Грузії ще тоді, фактично миттєво, відреагували на такі слова політика і пригрозили в'язницею.

Саакашвілі займав пост президента Грузії два терміни поспіль у 2004-2013 роках. Незабаром після відходу з поста президента він покинув країну. У Грузії проти нього порушили кілька кримінальних справ, його підозрюють у зловживанні владою і переслідуванні політичних опонентів. Сам Саакашвілі кримінальні справи називав політично мотивованими.

У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію. Він отримав українське громадянство в травні 2015 року, а в липні 2017 го втратив його. У травні 2019 року президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.

З червня 2020 року Саакашвілі перебуває на посаді глави Виконавчого комітету реформ України.

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