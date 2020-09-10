Німеччина передала Організації із заборони хімічної зброї дані щодо отруєння Навального
Німеччина передала результати лабораторних досліджень російського опозиціонера Олексія Навального Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це повідомило видання Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Офіційний Берлін не хоче передавати Росії дані зі спеціальної лабораторії Бундесверу, повідомив представник міноборони ФРН. Він нагадав, що Росія входить в ОЗХЗ, яка вже отримала результати досліджень.
Офіційний представник кабміну Німеччини Мартіна Фіц, у свою чергу, наголосила, що "інформація, яка потрібна зараз, є у Росії, а не в Німеччини".
Навальному стало зле 20 серпня в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований у комі в реанімацію омської лікарні. 22 серпня його перевезли на лікування до Німеччини в берлінську клініку Charite.
2 вересня влада ФРН із посиланням на лабораторію Бундесверу оголосила про те, що в організмі Навального виявлено сліди отрути з групи "Новачок". Російська влада заявляла, що робити остаточні висновки про причини коми Навального передчасно і зажадала доказів від німецької сторони.
7 вересня в клініці Charite повідомили, що Навального вивели зі штучної коми, його стан покращився.