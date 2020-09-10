Контррозвідка СБУ блокувала механізм легалізації бойовиків "ДНР". ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили протиправні дії посадовців Державної міграційної служби України у Донецькій області з легалізації бойовиків терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, співробітники СБУ задокументували незаконну діяльність співробітників трьох територіальних сервісних центрів та одного з райвідділів Головного управління ДМС України.

Контррозвідники та слідчі СБ України встановили, що посадовці держслужби оформляли документи українського зразка, зокрема закордонні паспорти, мешканцям тимчасово окупованих територій Донбасу з порушенням існуючої процедури та без особистої присутності громадянина. Задокументовано, що серед "клієнтів" були чиновники окупаційної адміністрації та бойовики терористичної "ДНР", які ніколи не перетинали лінію розмежування.

У ході проведення обшуків в офісних приміщеннях сервісних центрів та міграційної служби правоохоронці вилучили форми, які були заповнені на учасників НЗФ і зберігаються в архівах та електронних реєстрах. За рішенням суду, бланки паспортів для виїзду за кордон будуть визнані недійсними. Під час слідчих дій також виявлено копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток, медичних довідок на ім’я осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочинів.

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Наразі слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області проводять процесуальні дії. Встановлюються всі обставини протиправної діяльності.

Фото: сайт СБУ