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Стан Балуха стабільно важкий. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, - Ірина Геращенко

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Стан Балуха стабільно важкий. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, - Ірина Геращенко
Стан госпіталізованого після побиття в ніч на вівторок у Києві колишнього політичного в'язня РФ, громадського активіста Володимира Балуха залишається стабільно важким.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Від лікарів Володимира Балуха, які з нами на постійному контакті: стан стабільно важкий... Але без погіршень. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає", - написала Геращенко.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Стан Балуха стабільно важкий. Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, - Ірина Геращенко 01

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Сцикло візьме під свій контроль пошук нападників?
  • Владимир Пехтерев
    Желаю пану Балуху скорейшего выздоровления!
  • Pani Hope
    По поводу убийства Шеремета совспм не патриота Украины на уши поставили всех, посадили активных патриотов, которые совсем непричем. А за патриота Балуха - только пальчиком погрозила зелень.
    Вам еще не ясно на кого зеленая плесень работает?
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