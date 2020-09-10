"Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав", - Лукашенко "по-чоловічому" пообіцяв не віддавати владу

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі заявив, що не віддасть її, оскільки його "не для того народ обрав".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу вам сказати по-чоловічому, щоб у нас не було якоїсь недомовленості. Мені часто дорікають у тому, що "влади він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Як і ви теж - володарі цієї влади, її носії", - заявив Лукашенко, представляючи нового генпрокурора в Мінську в четвер. Його цитує держагентство БелТА.

"Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав", - зазначив він.

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За його словами, "в середині 90-х вона (влада. - ред.) валялася в бруду, об неї витирали ноги". "Так само як і об вас - тих, хто носив погони. Багато з вас цей період пам'ятають. І я не хочу, щоб Білорусь повернулася до того часу. Тому ніхто кинути в бруд владу, як вони вимагають, не посміє", - сказав він.

8 вересня під час інтерв'ю російським державним ЗМІ Лукашенко визнавав, що "трохи пересидів" на посаді президента Білорусі. При цьому додавав, що тільки він зараз може захистити країну. Лукашенко зазначив, що він чверть століття облаштовував Білорусь і просто так її не кине - "якщо я піду, моїх прихильників будуть різати!".

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома, загиблих - троє. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За його даними, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, при підрахованих голосах на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.