Богдан: Це секрет, але тієї ночі спалили дві мої машини. Я пов'язую це з чиновниками ОП

Екскерівник Офісу Президента України Андрій Богдан розповів, що 11 серпня, в одну ніч, спалили два його автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Богдан зазначив, що між звільненням його з ОПУ і підпалом авто пройшло рівно пів року.

"Це точно ОЗУ - організоване злочинне угруповання, яке характеризується спільним умислом і чітким розподілом ролей. Цього дня ... Це секрет, я ніколи цього нікому не говорив. У цю ніч в один час в двох різних районах - в Дніпровському і Святошинському - спалили дві мої машини. Одна - це моя особиста машина, яку я дав своєму рідному брату. Tesla біла, [модель] S, тому що його власна машина поламалася. А друга машина - це особиста машина Skoda Fabia - 19 років, синя труна, яка їде, тільки якщо її нормально штовхнути. "Їжак - птах гордий. Не копнеш, не полетить". Так і ця 19-річна Fabia. У мого водія, він на ній добирався на роботу і повертався вночі до себе ... Дві машини. В одну ніч в один час", - сказав він.

Ексглава ОПУ зазначив, що обидва випадки розслідуються.

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"Це ж два випадки, дві машини. Ці синхронізовані есемески, що "ми відстежували не тільки тебе, а все твоє оточення". Tesla S була на майданчику для паркування за два метри від будки охоронця. Підійшли у напрямку, щоб через машини не бачили, навприсядки, поклали сумку із займистим матеріалом прямо під колесо, підпалили. Від займистого матеріалу загорілося колесо. Вона ж алюмінієва - вона оплавилася. Там багажника немає, він просто розтанув і розтікся. Прикольно. І спалили стару машину. Збором інформації такого рівня можуть займатися виключно спецслужби. Це не могли бути гультяї, які хотіли мене налякати. Тобто спецслужби зібрали інформацію, кудись передали", - сказав Богдан.

На його думку, палії його авто були достатньо підготовленими.

"Проста людина як зробила би? Облила б каністрою бензину і підпалила. Правильно? Тобто сумку з професійно підготовленим розпалювальним елементом поставили ​​під колесо на стоянці, що охороняється в ямі, де охоронець не бачить. Він підійшов, ховаючись за машину, поставив, підпалив - і втік. Поки горів гніт, це достатній час, щоб він сів в машину і поїхав. Люди готували злочин, професійно розподілили ролі. У цьому є мотив: налякати мене. І налякати не матеріально - налякати морально. І так, я пов'язую це з чиновниками Офісу Президента. Одне мене питання цікавить: Володимир Олександрович (Зеленський. - Ред.) знав, що вони це роблять, чи не знав? І є дві відповіді. Я думаю, що він не знав. Але тоді відповідальність подвійна: ти береш менеджера, який використовує державний ресурс, прикриваючись тобою, для скоєння злочину. В юриспруденції є аналогії. Коли ти скоюєш злочин в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, коли ти говориш: "Вибачте, я пограбував тому, що був п'яний", - це тебе не виправдовує. Це тобі плюс рік. Це обтяжливі обставини. Розумієш? Так от якщо ти не знав, це ще гірше. Це зовсім погано", - заявив він.

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На питання, чи дізнається він коли-небудь, хто замовник і співучасники злочину, Богдан відповів: "Все таємне колись стає явним".

Авто Tesla, що належить Богдану, підпалили близько 3.00 11 серпня. Ніхто не постраждав. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна). Момент підпалу зафіксувала камера відеоспостереження.

Богдан заявляв, що розцінює інцидент як погрозу від влади.

Богдан 21 травня 2019 року був призначений головою Адміністрації Президента. 25 червня він став керівником перейменованого відомства - Офісу президента. 11 лютого 2020 року глава держави звільнив Богдана.

Згідно з електронною декларацією, Богдан володіє автомобілями Tesla Model S і Tesla Model X. При цьому Skoda Fabia в декларації не вказана.

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