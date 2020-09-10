Посол Великої Британії Сіммонс про "Мінськ": одну річ він точно робить - садить Росію за стіл переговорів

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що Мінський процес як мінімум робить одну важливу річ - садить Росію за стіл переговорів.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю виданню "Йод.media", передає Цензор.НЕТ.

"Перше, що потрібно сказати - це те, що влада демонструє: Україна віддана Мінському процесу і докладає всіх зусиль, щоб просунутися в рамках цього формату. І навіть якщо є враження, що мінський процес нікуди не рухається, то є одна річ, яку він точно робить - садить за стіл переговорів Росію. Не останню роль у цьому відіграють санкції. Росія, якщо і турбується про щось, то це про питання санкцій", - сказала Сіммонс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінські угоди залишаються єдиною узгодженою основою для досягнення миру на Донбасі, - ООН

На її переконання, крім Мінського процесу і нормандського формату, які представлені перш за все високим рівнем керівництва країн, не треба забувати і про звичайних громадян і соціальні зв'язки.

Британія, за словами посла, наприклад, бачить свою нішу в тому, щоб спілкуватися з громадами, обговорювати проблеми та визначити, якими будуть Луганськ і Донецьк, скажімо, в мирному сценарії, що потрібно для цього зробити. "Ми хочемо грати активну роль в роботі, яка ведеться на рівні громадськості, тому що це дуже важливо", - сказала Сіммонс.