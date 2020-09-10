Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію

15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастьяном Курцем і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.

Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.

Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українцям не важливо, єврей їхній президент, християнин чи мусульманин", - Зеленський