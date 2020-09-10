Зеленський 15-16 вересня відвідає з офіційним візитом Австрію
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15-16 вересня Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Республіку Австрія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
У рамках візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастьяном Курцем і президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.
Володимир Зеленський та Александр ван дер Беллен візьмуть участь у роботі Економічного форуму.
Під час візиту запланована участь Президента України та його дружини в церемонії презентації україномовного аудіогіда у Віденському музеї історії мистецтв.