"На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха

"Слуга народу" Дмитро Наталуха скептично поставився до домовленостей про спільне патрулювання з найманцями РФ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ.

"На сьомому році війни домовитись про спільне патрулювання з бойовиками, це як на сьомому році зґвалтувань домовитись з насильником про спільний похід до психолога. Якийсь ефект може і буде, але мені страшно подумати що це говорить про жертву", - заявив "слуга народу".

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Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.