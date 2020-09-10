Новини

"На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха

8 859103
"На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога", - "слуга народу" Наталуха
"Слуга народу" Дмитро Наталуха скептично поставився до домовленостей про спільне патрулювання з найманцями РФ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп "Слуги народу" Дмитро Наталуха, передає Цензор.НЕТ.

"На сьомому році війни домовитись про спільне патрулювання з бойовиками, це як на сьомому році зґвалтувань домовитись з насильником про спільний похід до психолога. Якийсь ефект може і буде, але мені страшно подумати що це говорить про жертву", - заявив "слуга народу".

Читайте: Українським солдатам не повідомляють, що у складі "інспекції" будуть військовослужбовці РФ, огляд позицій ЗСУ призначено на 14:00, - Бутусов

На 7-му році війни домовитися про спільне патрулювання з бойовиками, це як на 7-му році зґвалтувань домовитися з насильником про спільний похід до психолога, - слуга народу Наталуха 01

Раніше учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ. 

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    "На 7-м году войны договориться о совместном патрулировании с боевиками, это как на 7-м году изнасилований договориться с насильником о совместном походе к психологу", - "слуга народа" Наталуха - Цензор.НЕТ 3882
  • Andy Tiger
    зебики, - разбегайтесь, бунтуйте, выходите из сн, зелю геть
  • Шура Семенец
    Зелебобики, вам еще не стыдно?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини