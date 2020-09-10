Київський аферист "заробив" пів мільйона гривень на фіктивному продажу медичних масок, - прокуратура

У Києві аферист "заробив" 500 тис. грн на фіктивному продажу медичних масок, йому повідомлено про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом вчинення шахрайських дій, внаслідок яких завдано збитків на суму майже 500 тис. гривень (ч. 3 ст. 190 КК України).

Так, в лютому 2020 року, на початку епідемії коронавірусу підозрюваний з метою наживи під виглядом продажу захисних медичних масок придбав товариство та оформив його на підставну особу. Після цього чоловік розмістив на популярних інтернет-сайтах оголошення про продаж захисних медичних масок, яких фактично не мав в наявності, зазначивши, що розрахунки за товар здійснюються виключно шляхом проведення безготівкових банківських операцій.

Потерпілі перераховували грошові кошти на рахунок фіктивного підприємства, однак товар їм не відправлявся, контактні телефони вимикались, електронні поштові скриньки видалялись.

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Внаслідок указаних неправомірних дій завдано збитки 12 організаціям та 8 громадянам на загальну суму майже 500 тис. гривень. Серед постраждалих - дві благодійні організації та два державних медичних заклади, які здійснюють лікування та реабілітацію людей та виконують надважливу соціальну функцію під час боротьби з пандемією "COVID-19".



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші епізоди його злочинної діяльності.



Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, оперативне супроводження - управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві та Лівобережним МРВ ГУ СБУ м. Києві та Київській області.

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