МОЗ зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах і закупить їх централізовано, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я України зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах по регіонах для централізованої закупівлі за бюджетні кошти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки в Чернігівську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зібрали потреби в кисневих концентратори, обласні держадміністрації надали розрахунки і в цілому по країні необхідно 12,7 тис. концентраторів. Ми плануємо закуповувати їх за державний рахунок", - сказав міністр.