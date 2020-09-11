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МОЗ зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах і закупить їх централізовано, - Степанов

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МОЗ зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах і закупить їх централізовано, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України зібрало дані про потреби в кисневих концентраторах по регіонах для централізованої закупівлі за бюджетні кошти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході прес-брифінгу за підсумками робочої поїздки в Чернігівську область, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зібрали потреби в кисневих концентратори, обласні держадміністрації надали розрахунки і в цілому по країні необхідно 12,7 тис. концентраторів. Ми плануємо закуповувати їх за державний рахунок", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • secret secret_too
    фонд борьбы с covid уже ********** в хлам?
  • Rachman 128 efa03bfd
    Не прошло і полгода.
  • Міра М
    Хіба степашку цікавить здоров'я та життя українців, дуже сумніваюсь, от бабло на апарати ну дуже хочеться в карман положити
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