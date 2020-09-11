"Особливо небезпечних бунтарів" відправили у відрядження, а під кожним стовпом поставили "тихаря": Лукашенко під охороною автозаків приїхав до вчених. ФОТО

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відвідав Національну академію наук і зустрівся з вченими, але не з усіма.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо "Свобода".

За словами співробітників, добір кандидатів був складним - місяць тому вчені масово приєдналися до вимог відставки Лукашенка і почали пікет солідарності.

Виступаючи перед присутніми, Лукашенко сказав, що необхідно розумно і прагматично оцінювати власні перспективи, а також "забезпечувати спадкоємність".

"Переємства не буде, будемо по-бандитському ламати, а потім відбудовувати заново. Це просто нісенітниця, це неможливо. У нас немає для цього фінансових ресурсів. Так що разом подумаймо, як зробити науковий шлях більш привабливим для нашої молоді", - цитують його слова державні ЗМІ.

Видання зазначає, що саме молоді вчені незабаром після президентських виборів організували страйк в академічних установах на знак протесту проти фальсифікації виборів і насильства поліції проти мирних демонстрантів.

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Старший науковий співробітник Інституту фізики Іван Сивцов, який був серед учасників страйку і був викликаний на бесіду до керівництва в Національну академію наук, повідомив, що учасників зустрічі з Лукашенком ретельно фільтрували.

"Напередодні візиту "особливо небезпечні бунтарі" були терміново відправлені в дводенні відрядження", - сказав Іван, чий підрозділ займається космічними проєктами. - Тому "до тіла" допускалися тільки люди з перевіреного пулу. Заходи безпеки, звичайно, максимальні. Під кожним стовпом "тихар", автозак з прапором у дворі, автобуси без номерів. Збиралися навіть закрити інститутські корпуси, щоб співробітники не виходили на вулицю".



Фото: із сайта Onliner

Лукашенко розповів вченим про молодь: "Вони можуть не знати всіх негараздів важких 90-х, хоча батьки могли б їм про це розповісти. Сумно, що наших дітей тягнуть на вулицю. Вони наївно вважають, що заради світлого майбутнього допустимо руйнувати сьогодення, ділити людей на правильних і неправильних, руйнувати економіку, відмовлятися від усього доброго, зробленого за роки незалежності, на користь інших. Але життя - це не відео з інтернету. Ми не повернемо назад", - резюмував Лукашенко.