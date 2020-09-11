Європейські дипломати другий день чергують у домівці Алексієвич, щоб захистити її від затримання. ФОТО

У Білорусі дипломати з країн Європи другий день поспіль чергують вдома у письменниці Світлани Алексієвич - члена президії координаційної ради білоруської опозиції, щоб захистити її від можливого затримання.

Про це повідомило представництво ЄС у Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

До Алексієвич приїхали посли Австрії, Болгарії, Чехії, Естонії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Литви та Румунії. Крім цього, на зустрічі присутні тимчасові повірені у справах Нідерландів, Польщі, Словаччини та Швеції, а також керівник фінського відділення зв'язку.

Перед цим письменниця повідомила, що в її двері дзвонили невідомі, на її телефон також приходили дзвінки з незнайомих номерів.

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Глава МЗС Швеції Анн Лінде опублікувала фото з Алексієвич і дипломатами і написала, що вони будуть захищати безпеку письменниці.

"Ми продовжуємо захищати її безпеку і добробут", - написала вона.



