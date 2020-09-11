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11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський

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11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський в річницю терактів 11 вересня наголосив, що в усьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей.

Про це президент України написав на своїй сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня - трагічна дата в історії США, та й усього світу. У всьому цивілізованому світі не повинно бути місця тероризму або будь-яким іншим кричущим актам, спрямованим проти життя і здоров'я людей. Сьогодні Україна згадує разом зі США. Ніколи не забувайте", - написав Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії. Два пасажирські літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один упав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія. У підсумку загинули близько трьох тисяч осіб, ще понад чотири тисячі зазнали поранень.

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11 вересня - трагічна дата для всього світу. Україна разом зі США, - Зеленський 01

Топ коментарі

  • secret secret_too
    бо він жере коли йому страшно
  • Andy Tiger
    11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9755
  • Валерия Ларченко b661826f
    11 сентября - трагическая дата для всего мира. Украина вместе с США, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7332
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