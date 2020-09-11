77% громадян України виступають за викладання українською в школах, 17% - проти, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Три чверті українців вважають, що більшість предметів у школах мають викладатися українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

При цьому, не згодні з цим твердженням 17%. Решта - вагаються.

Також 66% українців вважають, що українська мова повинна залишатися єдиною державною мовою, а російську мову - вільно використовуватися в приватному житті. 17,9% опитаних виступили за те, щоб російська отримала офіційний статус в деяких регіонах. 12,6% респондентів вважають за необхідне надати російській мові статус державної.

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На думку переважної більшості, українська мова є важливим атрибутом незалежності України - так вважають 72% громадян, які не згодні з цим близько 25% опитаних.

Також, 52% респондентів вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення.

51% українців вважають, що мовні права україномовних на окупованих територіях порушуються (з них 25% відзначають систематичні порушення, 26% - окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає.

Мовні квоти на телебаченні і на радіо підтримують 65% українців. При цьому найбільше їх схвалюють на Заході (95%), а також в Центрі (71%) і на Півдні (46% за і 40% проти). На Сході ситуація протилежна - 38% опитаних підтримують квоти і 56% - проти.

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