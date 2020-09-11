У Раді зараз немає проєктів постанов про звільнення або призначення до Кабміну, - "слуга народу" Кравчук
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Ніяких проєктів постанов про звільнення або призначення членів Кабінету міністрів у Верховній Раді зараз немає, заявляє заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Зараз дуже багато інтерпретацій у ЗМІ, але ніяких постанов про звільнення або призначення членів Кабміну в парламенті зараз немає", - сказала Кравчук "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Народний депутат також розповіла, що попередньо засідання фракції планується провести в понеділок.
"Точного порядку денного фракції ще немає. Попередньо планували зустрітися в понеділок - перед пленарним тижнем. Традиційно на фракції ми обговорюємо найважливіші законопроєкти тижня і плани. Якщо буде бажання народних депутатів - обговоримо і кадрові питання", - зазначила Кравчук.
Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради народні депутати 15-18 вересня працюють у пленарному режимі.