У Раді зараз немає проєктів постанов про звільнення або призначення до Кабміну, - "слуга народу" Кравчук

Ніяких проєктів постанов про звільнення або призначення членів Кабінету міністрів у Верховній Раді зараз немає, заявляє заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Зараз дуже багато інтерпретацій у ЗМІ, але ніяких постанов про звільнення або призначення членів Кабміну в парламенті зараз немає", - сказала Кравчук "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Народний депутат також розповіла, що попередньо засідання фракції планується провести в понеділок.

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"Точного порядку денного фракції ще немає. Попередньо планували зустрітися в понеділок - перед пленарним тижнем. Традиційно на фракції ми обговорюємо найважливіші законопроєкти тижня і плани. Якщо буде бажання народних депутатів - обговоримо і кадрові питання", - зазначила Кравчук.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради народні депутати 15-18 вересня працюють у пленарному режимі.