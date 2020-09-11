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Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко

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Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко
В Україні має запрацювати "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину.

Про це міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі ми працюємо над тим, щоб нарешті в Україні запрацював "культурний спецназ", який буде захищати культурну спадщину. Як в Італії культурні карабінери — спеціально навчені спеціалісти подвійного підпорядкування МВС та МКІПу", - сказав Ткаченко.

Він додав, що велика реконструкція спадщини, яку необхідно провести в Україні, - це не просто реставрація, а й розвиток державно-приватного партнерства, гроші та інвестиції для культурних об'єктів.

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Крім того, міністр вважає, що в Україні необхідна трансформація з точки зору зміни пострадянської парадигми мислення щодо управління в установах культури.

"Для нас не просто важливо дати допомогу театрам, але й змінити підходи з точки зору можливостей їхнього заробляння коштів і збільшення відвідуваності театрів, збільшення кількості гастролей після COVID-19", - зазначив Ткаченко.

За його словами, культурні інститути повинні мати розуміння можливостей самостійного виходу на ринок і отримання додаткової капіталізації, а не тільки розраховувати на державну підтримку.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • wake up-UA
    Вже в дії "спецназ"...
    Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1310
  • Підлога Маккартні
    Сейчас мы работаем над тем, чтобы в Украине заработал "культурный спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5491
  • Зэлэный_Змий
    Вот этот "спецназ"?
    Зараз ми працюємо над тим, щоб в Україні запрацював "культурний спецназ", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1365
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