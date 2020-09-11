Оперативникам Бюро треба дозволити носіння зброї, - в.о. глави ДБР Соколов

Серед невідкладних законодавчих змін, які необхідні для більш ефективної роботи Державного бюро розслідувань - надання співробітникам Бюро права носіння зброї.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олександр Соколов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, які саме законодавчі зміни в оперативному порядку необхідно прийняти Верховній Раді, щоб забезпечити більш ефективну роботу ДБР, Соколов сказав: "З того, що дійсно "горить": перенести теруправління з Мелітополя до Запоріжжя. Також необхідно дозволити право носіння зброї оперативникам ДБР, бо вони повинні затримувати поліцейських і військових, у яких ця зброя є".

Крім того, за словами в.о директора ДБР, розроблялася законодавча ініціатива про створення теруправлінь у кожній області.

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"У такому випадку на всю Україну виходить не 1 600, а приблизно 5 тисяч співробітників. Але тоді і фінансування повинно буде вирости в 3-4 рази, а це в нинішній економічній ситуації практично нереально і може відбитися на рівні зарплати, яка є серйозною мотивацією для співробітників ДБР", - додав він.