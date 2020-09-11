Дуда планує приїхати в Україну 12-13 жовтня. Зеленський заявив, що це "ще один доказ дружби між Україною і Польщею"

Президент Польщі Анджей Дуда планує здійснити візит в Україну 12-13 жовтня.

Про це під час Економічного форуму в польському Карпачі заявив директор Східного департаменту МЗС РП Ян Хофмокл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Візит президента Дуди в Україні планується на 12-13 жовтня", - сказав Хофмокл.

Він зауважив, що деталі візиту нині доопрацьовуються. Наразі передбачається, що у перший день візиту Дуда перебуватиме у Києві, а план другого дня візиту ще у процесі узгодження.

Директор Східного департаменту МЗС Польщі поінформував, що планується також проведення найближчим часом засідання Українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Також читайте: Під час головування в ОБСЄ Польща зробить акцент на досягненні миру в Україні, - Дуда

Хофмокл підкреслив, що польсько-українські відносини зараз є дуже інтенсивними, між Києвом та Варшавою відбуваються експертні зустрічі з різних питань. Зокрема, тривають переговори щодо видачі дозволів на транзитні вантажні перевезення, обговорюються питання вакцинації, охорони здоров’я та багато інших.

"Стратегічне партнерство з Україною ми бачимо у ще більшому залученні Києва до вирішення проблем цієї частини Європи, оскільки український голос є важливим", - наголосив польський дипломат.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що другий візит президента Польщі Анджея Дуди в Україну, в жовтні 2020 року, є ще одним доказом дружніх і теплих відносин між країнами, а Україна готова приєднатися до запропонованого їм Плану міжнародного співробітництва після завершення пандемії COVID-19.

"Другий візит Анджея Дуди в Україну в жовтні 2020 року - ще один доказ дружніх і теплих відносин між Україною та Польщею. Вдячний за підтримку нашого суверенітету і територіальної цілісності. Україна готова приєднатися до вашого запропонованого Плану міжнародного співробітництва після пандемії COVID-19", - написав він у своєму Twitter в п'ятницю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Польща підписали декларацію про обмін податковою інформацією