Ліквідація "полтавського терориста" Скрипника була правомірною, - в.о. директора ДБР Соколов

Державне бюро розслідувань не встановило факту перевищення повноважень співробітниками поліції при ліквідації "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це повідомив в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" в.о. директора ДБР Олександр Соколов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели розслідування, як зобов'язує нас закон. У ході розслідування встановлено, що співробітники поліції діяли правомірно, адекватно тим загрозам, які були. Не було перевищень повноважень", - сказав Соколов.

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Майже через два тижні Скрипника знайшли і ліквідували.