Євросоюз підтримає Україну в прагненні до "озеленення" економіки, - посол ЄС Маасікас

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС запропонує Україні підтримку в реалізації програм, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Маасікас на слуханнях Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС із Euroрean Green Deal в п'ятницю.

"Зараз ми готуємо для України десятимільйонну програму для найбільш важливих галузей, яка передбачає, зокрема, нову політику щодо змін клімату, "озеленення" транспорту. Якщо ця програма буде успішною, вона може стати основою для подальшої більш широкої програми з більш комплексним підходом, так сказати, "озеленення" економіки України", - зазначив Маасікас.

За його словами, Європейська "зелена" угода - це нова стратегія Європи і пріоритет, який об'єднує політики для подолання жахливих змін клімату та зменшення забруднення навколишнього середовища.

"Тому екологія, економічна і соціальна стійкість ідуть рука об руку", - зазначив він.

На думку Маасікаса, Україна продемонструвала великий інтерес до співпраці в рамках "зеленої" угоди і готовність запропонувати структурований і постійний діалог у цій тематиці. При цьому він вказав, зокрема, на успішність підвищення енергоефективності житлових будинків, висловивши розуміння, що подальша реформа вимагає фінансування.

"Ми шукаємо можливості посилення співпраці з Україною шляхом діалогу в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Сподіваємося, що елементи "зеленої" угоди можна буде внести в подальші спільні документи", - зазначив посол ЄС в Україні.

Він також наголосив на необхідності уникати впровадження агресивних технологій, які базуються на видах палива, що видобуваються, і на "сталому економічному націоналізмі".

"Ми всі розуміємо, що така логіка є тупиковою і призведе до зменшення ВВП, економічних потужностей, і на цьому все", - наголосив Маасікас.

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