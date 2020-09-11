Україна хоче залучити до процесу підтримки режиму тиші на Донбасі всіх учасників "нормандського формату", - Єрмак
"Звичайно, ми будемо порушувати дуже важливе питання про режим тиші, який тривав шість тижнів, і ми будемо робити все необхідне, щоб його підтримувати і не дати зірвати. Сьогодні нам дуже важливо залучити до цього процесу всіх учасників "нормандського формату"", - сказав він журналістам у п'ятницю в Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Єрмак зазначив, що українська делегація, безумовно, буде порушувати дуже важливе питання взаємного звільнення утримуваних осіб і сподівається, що вдасться домогтися того, щоб на найближчому засіданні Мінської ТКГ було відновлено процес взаємного звільнення.
"Для нас це залишається одним із пріоритетних завдань. Українська сторона зробила своє домашнє завдання, і ми сьогодні будемо про це говорити", - наголосив він.
Керівник Офісу президента також зазначив, що в Берліні обговорять процес навколо узгодження нових точок розведення сил сторін на Донбасі, розмінування території, відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, яке триває в рамках ТКГ.