Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося"

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль шкодує про зрив інспекції українських позицій під Шумами Донецької області.

Про це пише ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що не відбулося, це погано. Це викликає жаль", - сказав він журналістам у п'ятницю.

Пєсков при цьому висловив сподівання, що зустріч політрадників "нормандської четвірки", запланована на 11 вересня, дасть відчутний результат і що в політрадників буде можливість обговорити причини, за якими інспекція не відбулася.

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Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.

Напередодні в прес-центрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.