Пєсков про інспектування українських позицій під Шумами: "Погано, що не відбулося"
Про це пише ТАСС, передає Цензор.НЕТ.
"Те, що не відбулося, це погано. Це викликає жаль", - сказав він журналістам у п'ятницю.
Пєсков при цьому висловив сподівання, що зустріч політрадників "нормандської четвірки", запланована на 11 вересня, дасть відчутний результат і що в політрадників буде можливість обговорити причини, за якими інспекція не відбулася.
Нагадаємо, 9 вересня учасники консультацій Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участі представника координатора від ОБСЄ.
Напередодні в прес-центрі Міноборони повідомляли, що на Донбасі окупанти укріплюють позиції і мінують підступи. Зокрема, минулого тижня противник здійснював інтенсивні заходи зі спорудження нових окопів і бліндажів на Новоайдарському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, Торецькому, Курахівському та Волноваському напрямках.