Експертизи у справі поліцейських Кагарлика практично завершено: найближчим часом справу буде передано до суду, - в.о. директора ДБР Соколов
Соколов розповів, що пыд час розслідування злочинів, скоєних поліцейськими в Кагарлику, співробітники ДБР "встановили ще кілька епізодів, пов'язаних із тими ж та іншими фігурантами, які причетні до тортур людей", передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Справа була продовжена не тому, що як кажуть деякі народні депутати, ми намагаємося щось заховати, затягнути. У цій справі призначено понад 57 експертиз, близько 90% з них вже виконані. Ми чекаємо закінчення проведення експертиз. Думаю, що найближчим часом направимо справу до суду", - повідомив Соколов.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані.
22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва з СІЗО і перевести їх під домашній арешт.