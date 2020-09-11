Розслідування справи "мінувальника", який погрожував підірвати міст Метро в Києві, завершено і направлено до суду, - прокуратура

Київською місцевою прокуратурою № 4 направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який 1 червня 2020 погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік виготовив муляж вибухового пристрою і прийшов із ним на міст Метро, звідки зателефонував по спецлінії 102 і повідомив про запланований вибух.

Для недопущення можливої загибелі людей було призупинено рух автомобілів по мосту Метро до затримання псевдомінувальника. Також унаслідок події було скасовано рух 69 поїздів Київського метрополітену. Під час затримання підозрюваного ніхто не постраждав.

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Обвинувальний акт щодо мінувальника направлено до суду для розгляду по суті. За вчинене "мінувальнику" загрожує до 8 років позбавлення волі. Зараз обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.