Україна не буде відновлювати імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі, - Буславець

Україна не планує відновлювати імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.

Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не хочеться навіть розглядати варіантів відкриття імпорту. Той же "Енергоатом" при відкритті імпорту повинен автоматично обмежити своє виробництво. Це призведе до зниження виробництва теплової генерації, зниження обсягів продажів вугілля", - висловила думку в. о. міністра.

Вона нагадала, що імпорт електроенергії матиме мультиплікативний негативний ефект для всієї галузі електроенергетики.

"Неможливо навіть подумки згадувати про імпорт електроенергії з РФ або Білорусі", - підсумувала Буславець.

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