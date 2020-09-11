Новини

Україна не буде відновлювати імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі, - Буславець

3 27015
Україна не буде відновлювати імпорту електроенергії з РФ чи Білорусі, - Буславець
Україна не планує відновлювати імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі.

Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Не хочеться навіть розглядати варіантів відкриття імпорту. Той же "Енергоатом" при відкритті імпорту повинен автоматично обмежити своє виробництво. Це призведе до зниження виробництва теплової генерації, зниження обсягів продажів вугілля", - висловила думку в. о. міністра.

Вона нагадала, що імпорт електроенергії матиме мультиплікативний негативний ефект для всієї галузі електроенергетики.

"Неможливо навіть подумки згадувати про імпорт електроенергії з РФ або Білорусі", - підсумувала Буславець.

Читайте також: "Центренерго" продало рекордний обсяг електроенергії Коломойському нижче собівартості

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    Ашоштакоє?
    То прямо жити не могли без кацапської електрики, а тут, опаля.
    І, вуаля !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    гениально !!!
  • secret secret_too
    збитки нашим підприемствам вже нанесено, "вженеолігархи" ахметов з коломойшею отримали свій шмат, тепер можна звалити все на лероса і вмивати цурупалки.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини